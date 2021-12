Reportagem TSF "Estamos Juntos" vence Prémio de Jornalismo da UNESCO

Vista do terraço do Hospital Central da Beira © Cristina Lai Men/TSF

A reportagem TSF "Estamos Juntos" venceu o Prémio de Jornalismo Direitos Humanos & Integração, na categoria Rádio.

O prémio, atribuído pela Comissão Nacional da UNESCO e pela Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, distingue os melhores trabalhos na área de Direitos Humanos e foi entregue esta sexta-feira, quando se assinala o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

A reportagem da jornalista Cristina Lai Men regressa à cidade da Beira, um ano depois da passagem do ciclone Idai, que provocou a maior catástrofe natural da história de Moçambique.

"Estamos Juntos" retrata a luta de um povo que tenta reerguer-se com projectos locais, apoio internacional e a convicção de que "temos mais cem anos de vida". Entre perdas e memórias, as mães e enfermeiras recordam os partos à luz das velas, os tectos das casas e escolas que voaram. Visitamos unidades de saúde, um centro de realojamento onde se procura saciar a fome com água, um centro de formação e sentamo-nos à sombra das árvores que servem de escola.

Esta é a quinta vez que a jornalista da TSF é distinguida com o Prémio Direitos Humanos & Integração.

Cristina Lai Men já tinha recebido duas menções honrosas e outros dois Prémios de Jornalismo da UNESCO, na categoria de Rádio.

A reportagem "Estamos Juntos" foi distinguida em ex-aqueo com a reportagem "Escola sem abraços", da jornalista Celina Faria, da Antena 1.