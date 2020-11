Reportagem TSF "Terra Prometida" vence Prémio de Ciberjornalismo

A rua da sinagoga de Castelo de Vide © Catarina Maldonado Vasconcelos/TSF

A reportagem da TSF "Terra Prometida", da jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos com sonoplastia de José Guerreiro, sobre a diáspora e o regresso de judeus à Península Ibérica, foi distinguida com o prémio do público na categoria Narrativa Sonora Digital, nos Prémios de Ciberjornalismo 2020, do Observatório de Ciberjornalismo.

Ouça aqui a reportagem "Terra Prometida" na íntegra. Um trabalho de Catarina Maldonado Vasconcelos com sonorização de José Guerreiro. 00:00 00:00

"Terra Prometida" é o primeiro trabalho da TSF a ser distinguido nestes prémios do observatório que reúne investigadores da área de jornalismo de todo o país e que está sediado na Universidade do Porto.

O prémio do júri da categoria Narrativa Sonora Digital foi atribuído a um trabalho do jornal Público, "Memórias de Lisboa".

O Público e o Expresso foram os órgãos de comunicação social mais distinguidos.