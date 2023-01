Reposta circulação de comboios em toda a extensão da Linha do Douro

© José Coelho/Lusa (arquivo)

A circulação de comboios na Linha do Douro foi restabelecida em toda a extensão pelas 16h30 desta segunda-feira, depois de ter estado suspensa em dois troços, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

A IP disse que pelas 16h30 foi restabelecida a circulação de comboios entre o Peso da Régua e Pinhão (distrito de Vila Real), na Linha do Douro, tendo sido introduzida uma limitação de velocidade de 10 quilómetros por hora no local do incidente.

Cerca das 12h00 já tinha sido retomada a circulação entre as estações de Marco de Canaveses (Porto) e a Régua.

A IP explicou esta manhã que, devido ao temporal que se fez sentir no domingo, verificou-se a queda de pedras para a linha, provocando, pelas 18h43, o descarrilamento de um 'bogie' (roda) do comboio entre as estações do Peso da Régua e Pinhão.

Segundo a fonte, o comboio de socorro que se deslocou para o local sofreu também um descarrilamento de 'bogies', devido a pedras caídas na linha, um incidente que ocorreu ao quilómetro 70,610, entre as estações de Juncal (Marco de Canaveses) e Mosteirô (Baião), no troço entre Peso da Régua - Marco de Canaveses.

A circulação de comboios na Linha do Douro, entre o Pinhão e a Régua, já tinha estado suspensa na sexta-feira, devido à queda de pedras para a via.