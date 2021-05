Reposta circulação no IC16 depois de despiste de camião do lixo

© Filipe Amorim / Global Imagens

Por Lusa 25 Maio, 2021 • 22:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A circulação automóvel no IC16, na Amadora, Lisboa, foi reposta pelas 21h50 depois de ter estado cortada na sequência do despiste de um camião de recolha do lixo, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

"Foi reposta a circulação integral no Itinerário Complementar (IC) 16 às 21h50", indicou a mesma fonte.

Um camião de recolha do lixo da Câmara Municipal da Amadora caiu esta terça-feira de um viaduto com cerca de 70 metros na Brandoa, o que resultou na morte do condutor, disse o comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, Mário Conde.

O alerta para o despiste foi dado às 14h23.

Os mais de 20 operacionais no locais estão desde então a realizar trabalhos de remoção do camião e de limpeza da via.

O Itinerário Complementar (IC) 16, que liga Amadora e Odivelas (distrito de Lisboa), é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal.

No local estiveram presentes os Bombeiros Voluntários da Amadora, a Divisão Policial da PSP da Amadora, a Polícia Municipal, a Proteção Civil, o INEM e uma equipa de apoio psicológico.