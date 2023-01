Repostas sobre a TAP, propostas para os professores e outros destaques TSF

A presidente da Comissão Executiva da TAP Christine Ourmières-Widener, na comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação © Gerardo Santos / Global Imagens

A presidente executiva da TAP, Christine Oumières-Widener, garantiu esta quarta-feira, no parlamento, que a "única razão" para a saída de Alexandra Reis do Conselho de Administração foram "divergências na execução do plano de reestruturação".

Sobre a indemnização a Alexandra Reis, presidente executiva da TAP afirmou que teve uma confirmação por escrito por parte do Governo para avançar, dada pelo então secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes.

Pelo menos 18 pessoas morreram, incluindo três crianças, na sequência da queda de um helicóptero, perto de um jardim de infância e de um edifício residencial, em Kiev, na Ucrânia.

Será criada uma comissão para investigar as causas do acidente que vitimou ainda o ministro ucraniano do Interior.

O Presidente ucraniano lamentou a "tragédia terrível" e expressou "dor indescritível", descrevendo os membros do Ministério do Interior mortos na queda do helicóptero como "verdadeiros patriotas".

António Costa diz que o ministro da educação vai apresentar "propostas concretas" para os professores esta quarta-feira e acredita ser possível encontrar um novo modelo de recrutamento se todos negociarem "em boa-fé".

Segundo o ministro da Educação, as propostas que vai apresentar aos sindicatos representantes dos professores terão por base em três dimensões: "aproximar, fixar e vincular".

Os preços dos medicamentos mais baratos vão aumentar 5% para facilitar o acesso aos fármacos e evitar situações de rutura, anunciou esta manhã o Ministério da Saúde, que vai avançar até junho com um conjunto de medidas nesta área.

Em entrevista à TSF, o ministro da saúde, Manuel Pizarro, admite que "vai dar muito trabalho" baixar a fatura dos medicamentos ao nível do PIB.

O frio extremo que se vai sentir nos próximos dias devido à passagem da depressão Fien pode ter efeitos adversos na saúde. Conheça as recomendações da Direção-Geral da Saúde.