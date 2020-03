Requisição civil aos hospitais privados? "Se for necessário", responde Costa

António Costa © Leonardo Negrão/Global Imagens

"Esta não seria a altura de fazer a requisição civil aos privados?" A sugestão surgiu pela voz de Catarina Martins. A representante do Bloco de Esquerda iniciou a intervenção no debate no Parlamento com um agradecimento destinado aos profissionais de saúde, mas também a quem sabe ficar em casa.

Nas questões que dirige ao primeiro-ministro, a líder do Bloco de Esquerda deixa um alerta, em contraste, sobre a postura dos hospitais e clínicas privadas. Catarina Martins questiona se "esta não seria a altura de fazer a requisição civil aos privados".

"Não será melhor fazê-la mais cedo do que mais tarde?", alega ainda, com uma referência à "pressão sobre o SNS", com os casos crescentes de Covid-19 em Portugal.

Em resposta a Catarina Martins, António Costa, chefe do Executivo, garante que "até agora não houve necessidade de recorrer a nenhuma requisição civil". Porém, admite também que, "se for necessário", o Governo irá "recorrer à requisição civil de hospitais".

"Temos estado a articular com o setor privado, social e Forças Armadas", assegura o primeiro-ministro, explicando que uma das opções em cima da mesa é abrir um piso do Hospital das Forças Armadas "em caso de necessidade" para o combate a esta pandemia.

Em Portugal, há registo de 30 mortes e 2362 infetados pela Covid-19.