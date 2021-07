Reservas de sangue do tipo negativo em níveis baixos

© Miguel Sousa / Global Imagens (arquivo)

As reservas de sangue do tipo negativo estão em níveis baixos. As dádivas de sangue costumam sempre baixar, no verão, devido às férias, mas a situação é considerada preocupante.

"São os grupos negativos que estão neste momento em níveis que considerados pouco razoáveis. Temos neste momento para O, A e B negativo para quarto dias", lamenta Alberto Mota, presidente da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue.

Sobre a campanha de recolha em curso, o responsável diz à TSF que "está a correr acima das expectativas", mas aponta algumas limitações nas dádivas por causa da vacinação contra a Covid-19.

As dádivas sangue não pode ter férias, sublinhado do presidente da Federação portuguesa de dadores benévolos de sangue. Até 23 de agosto, a federação faz recolhas de sangue em várias praias do país.