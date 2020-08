Reservas na região do Algarve subiram 13% em três dias

Procura na região do Algarve a crescer

As reservas de turistas para a região do Algarve aumentaram cerca de 13% em apenas três dias. A Associação de Hotelaria de Portugal confirma uma subida da procura depois de Portugal ser incluído no chamado corredor verde, que dispensam quarentena nas viagens de regresso ao Reino Unido.

"Desde quinta-feira a procura foi substancial. Para o mês de setembro crescemos de cerca de 12/13% em três dias, passamos de 50% para 63%", explica João Soares da Associação de Hotelaria de Portugal.

Estas reservas, explica João Soares, não são apenas reservas do mercado britânico estes turistas representam grande parte da procura. "Da mesma forma que o mercado britânico contagiou outros mercados negativamente, agora contagia também outros países do norte da Europa para virem também para o Algarve".

"Não tenho dúvida que vai haver um aumento significativo do número de ingleses no Algarve, até porque Espanha continua encerrada", acrescenta ainda João Soares, embora este "não seja um aumento que resolva os problemas da região - a hotelaria está 50 a 60% abaixo de 2019 -, mas vai ajudar a mitigar" as consequência de um verão de pandemia.

Quanto aos preços, a associação de hotelaria diz que se mantêm iguais. "Todos os colegas com quem tenho falado não fizeram alterações nos preços. (...) O preço só aumenta quando a procura é superior à oferta. Vamos sempre ter preços muito inferiores aos do ano passado".

A Associação de Hotelaria de Portugal considera que a procura vai continuar a subir.