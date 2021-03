Resgatado corpo do jovem que desapareceu no rio Ave

Buscas decorriam desde terça-feira © André Rolo/Global Imagens

Foi encontrado esta manhã sem vida o jovem de 19 anos que desapareceu esta terça-feira no rio Ave, em Vila do Conde. A informação foi confirmada à TSF pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.

As operações para resgatar o corpo envolveram o INEM, militares da GNR e vários mergulhadores, na sequência das buscas que decorriam desde terça-feira à tarde.

O jovem desapareceu ao final da tarde desta terça-feira na praia fluvial da Junqueira, onde se encontrava com um grupo de amigos a jogar futebol americano.

Foi arrastado pela corrente forte depois de ter mergulhado para recuperar a bola que tinha caído ao rio.