Resgatado tripulante de veleiro que encalhou em zona rochosa na Ericeira

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 15 Agosto, 2022 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O tripulante de um veleiro que encalhou numa zona rochosa na Ericeira, entre as praias da Calada e de São Lourenço, no concelho de Mafra, foi resgatado na madrugada desta segunda-feira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN explica que "o alerta foi recebido pouco depois da meia-noite, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a informar para um pedido de auxílio de um veleiro na zona da Ericeira".

Para o local foram enviadas uma mota de salvamento marítimo da Estação Salva-vidas da Ericeira e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais.

O tripulante, um homem de 48 anos, estrangeiro, apresentava sinais de hipotermia e foi resgatado pela mota de água para o porto da Ericeira, onde estavam elementos dos bombeiros locais e do Instituto Nacional de Emergência Médica. Após ser assistido e estabilizado, o homem foi transportado para um hospital.

Já esta manhã, elementos da Capitania do Porto de Cascais, do Posto da Polícia Marítima da Ericeira e do Projeto "SeaWatch", que assegura vigilância em zonas balneares, deslocaram-se até ao local onde se encontrava o veleiro, tendo verificado que a embarcação acabou por ser destruída pela influência da maré.

Apesar de se constarem diversos destroços na zona rochosa, não foi detetado qualquer foco de poluição no mar, adianta a AMN, referindo que o acidente ocorreu numa zona de difícil acesso, a cerca de quatro milhas (aproximadamente sete quilómetros) a norte da Ericeira, no distrito de Lisboa.

O Comando Local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.