Resgatados no Algarve pedem proteção a Portugal. SEF sem indícios de crime

Os 37 homens que foram regatados pela Marinha portuguesa a sul do Algarve pediram "proteção internacional ao Estado português" e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não encontrou "qualquer atividade ilícita e/ou criminal" a que os mesmos estejam ligados.

Num comunicado divulgado ao final da tarde desta sexta-feira, o SEF explica que entrevistou pela segunda vez, ao longo do dia, os 37 estrangeiros - um deles é um menos de dezasseis anos - e que todos "apresentaram pedido de proteção internacional ao Estado português, estando o SEF a proceder à sua tramitação".

Na primeira entrevista tinham sido recolhidos dados biométricos para "apurar as identidades" dos visados.

Durante os procedimentos necessários para registar estes cidadãos, o SEF não identificou "qualquer atividade ilícita e/ou criminal".

Esta manhã, o SEF já tinha assinalado que os 37 homens tinham testado negativo à Covid-19 e explicava que a sua primeira prioridade tinha sido a de "fornecer alimentação e prestar os cuidados de saúde essenciais", no âmbito dos quais três dos resgatados foram "assistidos no serviço de urgências do Hospital de Portimão".