Resgate de seis pescadores ao largo de Portimão

© André Vidigal / Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 26 Novembro, 2021 • 12:33

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O alerta de que o motor teria ficado sem propulsão e o barco estava a afundar foi lançado pela tripulação por volta das 22h45 de quinta-feira. A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa divergiu para o local três navios mercantes que se encontravam na área.

O resgate foi feito pelo navio Gashem Aachem, que os localizou a 50 milhas náuticas, cerca de 93 quilómetros ao largo de Portimão. A Marinha deslocou também para o local a lancha Sagitário que recebeu a bordo os seis tripulantes, todos portugueses, a cerca de 12 milhas da costa.

O desembarque foi feito já nesta manhã de sexta-feira no Porto de Portimão e os seis tripulantes encontram-se bem de saúde, não tendo sido necessário prestar-lhes assistência médica. Segundo Nádia Rijo, porta-voz da Marinha, fica a cargo da capitania do Porto de Portimão fazer as averiguações necessárias para perceber o que aconteceu efetivamente a esta embarcação, matriculada em Vila Real de Santo António.