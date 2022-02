Lixo provocado pela Covid-19 já chegou aos oceanos, alerta associação ZERO

© Artur Machado/Global Imagens

Por Clara Maria Oliveira com Cristina Lai Men e Lusa 01 Fevereiro, 2022 • 09:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Já temos evidências claras de um aumento de plásticos nos oceanos", refere Francisco Ferreira, da ZERO, na sequência do relatório da OMS sobre os resíduos médicos resultantes da pandemia de Covid-19.

Em declarações à TSF, o presidente da associação ambientalista explicou as consequências da pandemia no ambiente e acredita ser necessário ter atenção a "este conjunto de resíduos que não pode ter como destino a reciclagem", como é o caso do lixo hospitalar.

Ouça as declarações de Francisco Ferreira à TSF 00:00 00:00

Num relatório divulgado nesta terça-feira, a OMS alertou para o aumento de dezenas de milhares de toneladas de resíduos médicos produzidos e distribuídos para o combate à pandemia, mas as máscaras não estão incluídas.

Apesar disso, para a ZERO, o maior uso dos objetos de proteção individual também são uma "preocupação enorme", porque, na opinião do presidente, "continua a haver um descuido grande de muitas pessoas com as máscaras descartáveis".

Francisco Ferreira ressalvou o consumo das famílias durante o confinamento. "Individualmente, as famílias produziram mais resíduos e há uma grande preocupação" porque, segundo o presidente da ZERO, estavam "mais longe da reutilização" e precisavam de "aumentar a recolha seletiva e o "encaminhamento da reciclagem".

Presidente da Associação Ambientalista ZERO fala da "redução" de resíduosnas grandes cidades 00:00 00:00

Por outro lado, com a redução do turismo em grandes cidades, ´"houve uma redução de resíduos produzidos" nesses locais.

Quanto aos resíduos urbanos, a associação ambientalista ZERO diz que o balanço é "favorável", mas existe uma "preocupação" com o lixo hospitalar que é utilizado durante o combate à pandemia da Covid-19.

A Organização Mundial de Saúde diz que foram distribuídos mais de 140 milhões de kits de teste à doença, com potencial para gerar 2600 toneladas de resíduos não infecciosos (principalmente plástico) e 731 mil litros de resíduos químicos.

Também foram administradas globalmente mais de oito mil milhões de doses de vacinas, que produziram 144 mil toneladas de resíduos adicionas sob a forma de seringas, agulhas e caixas de segurança para as colocar.

A OMS diz que o desafio dos resíduos provocados pela Covid-19, e a crescente urgência de abordar a sustentabilidade ambiental, deram uma oportunidade aos países para que reforcem os sistemas de forma a reduzir e gerir de forma sustentável e segura os resíduos produzidos no setor da saúde.

A organização preconiza que tal pode ser conseguido através de políticas e regulamentos nacionais fortes, monitorização e relatórios regulares e maior responsabilização, apoio à mudança de comportamentos, e aumento dos orçamentos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19