Resistência à vacina, redução do tempo entre doses e outros destaques TSF

Uma em cada quatro pessoas entre os 26 e os 65 anos mostrou resistência a tomar a vacina contra a Covid-19 © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Por TSF 27 Julho, 2021 • 20:16

Uma em cada quatro pessoas entre os 26 e os 65 anos mostrou resistência a tomar a vacina contra a Covid-19 e os motivos mais apresentado são a falta de eficácia, o medo de efeitos secundários e a necessidade de mais informação.

A task force da vacinação contra a Covid-19 solicitou à Direção-Geral da Saúde (DGS) a redução do intervalo entre primeiras e segundas doses, a fim de aumentar mais rapidamente a proteção da população, anunciou esta terça-feira o coordenador da estrutura.

Na reunião com os peritos na sede do Infarmed, em Lisboa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, revelou que quer que seja divulgado o número de pessoas não vacinadas que ficam doentes e que morrem de Covid-19.

O público vai regressar aos estádios em Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que o jogo da Supertaça entre Sporting e Sporting de Braga, às 20h45 do próximo sábado, vai ter público. A lotação do Estádio Municipal de Aveiro vai estar limitada a 33%, ou seja, as bancadas vão ser preenchidas por cerca de 10 mil adeptos de ambos os clubes.

No velório de Otelo Saraiva de Carvalho, o Presidente da República disse acredita que o Governo não decretou dia de luto nacional porque, no passado, outros nomes com a mesma relevância não foram alvo de tal distinção. Já António Costa foi recebido com um protesto espontâneo a pedir luto nacional pela morte do militar e, com o objetivo de afastar polémicas sobre o tema, justificou a decisão do Governo.

As atletas de ginástica, Kim Bui, Pauline Schaefer-Betz, Elisabeth Seitz e Sarah Voss, competiram na qualificação para os Jogos Olímpicos, e acabaram por passar uma mensagem ao mundo ao usarem fatos completos, que tapam totalmente as pernas, em vez dos normalmente utilizados equipamentos parecidos com fatos de banho.

Já a ginasta norte-americana Simone Biles justificou com problemas de saúde mental a saída prematura da prova por equipas feminina de ginástica artística dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, afirmando que tem luta contra "demónios na cabeça". A Rússia aproveitou a ausência de Biles e destronou os EUA na ginástica artística, conquistando a medalha de ouro na prova por equipas feminina em Tóquio 2020, um título que escapava há 29 anos.

No Reino Unido registaram-se 131 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número de óbitos desde março, apesar de ter diminuído, no mesmo período, o total de novos casos diários, 23 511.