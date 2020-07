"Respirar de alívio." Mudança nas matrículas eletrónicas foi "medida sensata"

Vila Nova de Gaia, 17/10/2018 - Reportagem na Escola Teixeira Lopes sobre projeto de alimentação saudável em escolas de Gaia. Filinto Lima (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

O presidente da Associação dos Dirigentes de Escolas e Agrupamentos considera sensata a decisão do Governo de tornar automáticas as matriculas para o próximo ano letivo no Ensino Básico e no Ensino Secundário. Assim, mantém-se apenas a matricula eletrónica obrigatória nos casos das tradições de ciclo e nas transferências de escola.

Filinto Lima diz, em declarações à TSF, que se trata de uma "medida sensata" e que permitiu um "respirar de alívio" para as escolas.

"O portal das matriculas não estava a responder às expectativas, ​​​​​​​foi um respirar de alívio para as escolas, ficámos satisfeitos quando percebemos que o Ministério da Educação tomou uma medida que achámos que era a mais indicada", realça.

Filinto Lima acredita que esta oportunidade deve ser aproveitada para corrigir problemas já a pensar no próximo ano letivo e não apenas na educação, lembrando os problemas nos sites em momentos de muita afluência, como é o caso da entrega do IRS.

"Em tudo o que é plataforma deve haver um reforço da componente técnica, tendo em conta os acesso a que podem estar sujeitas", afirmou, frisando que "o portal das matrículas merece ter uma análise mais profunda" e "haverá tempo para rever este procedimento, era necessário que no próximo ano isto não voltasse a suceder".