Responsável por produtos oficiais da JMJ avisa que mobilidade "será difícil para todos" 

Em Portugal, a ameaça à JMJ não é a chuva, mas sim o calor

Até para quem trabalha na organização da Jornada Mundial da Juventude vai ser difícil circular na cidade de Lisboa durante o evento. O aviso é deixado por quem já viveu duas jornadas em trabalho.

Marcos Bettencourt é responsável pela venda dos produtos oficiais da JMJ de Lisboa e já esteve na organização dos encontros de Madrid, em 2011, e do Rio de Janeiro, em 2013. À TSF destaca o exemplo de superação da Jornada Mundial da Juventude brasileira, onde foi necessária uma grande mudança de última hora.

"Surgiu um problema que virou uma solução maravilhosa, uma mudança de lugar. Foi inicialmente projetada para ser num lugar, esse lugar sofreu, nas vésperas, um problema de chuvas e foi mudado para a praia de Copacabana. Então ficou uma coisa maravilhosa, a Jornada à beira do mar. A mobilidade será difícil para todos mesmo que existam caminhos especiais, que vão ser divulgados agora com o plano de mobilidade. Mesmo assim será difícil para os funcionários, para quem transporta cargas e produtos para as lojas, que estão muito espalhadas. Pelo ambiente, por se ter a Jornada à beira rio, acho que tem umas características muito parecidas com o Rio de Janeiro. Já trabalhei em vários eventos e, para mim, foi o mais emocionante em que trabalhei. O público que vem para essa jornada é uma coisa totalmente diferente, é um público que vem com a paz no coração, então só isso já é uma enorme diferença", explicou Marcos Bettencourt.

Em Portugal a ameaça não é a chuva, mas sim o calor. Já esta semana, em entrevista à TSF, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, destacava a importância de garantir que não há desidratações num território onde não há sombras e numa altura que vai ser de temperaturas muito elevadas.

A JMJ vai decorrer em Lisboa e em Loures na primeira semana de agosto e, além do papa Francisco, são esperados mais de um milhão de peregrinos.