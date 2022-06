Restaurante que ardeu em Matosinhos fica interdito e residentes voltam às suas casas

No combate ao incêndio estiveram os Bombeiros de Matosinhos-Leça, Leixões, Leça do Balio e São Mamede de Infesta © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Por Lusa 03 Junho, 2022 • 20:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O restaurante D. Zeferino, que esta tarde ardeu em Matosinhos, vai ficar interdito por a cobertura "apresentar danos graves", enquanto as pessoas retiradas dos dois edifícios próximos foram autorizadas a regressar, revelou à Lusa a comandante da Proteção Civil.

Segundo Susana Gonçalves o "incêndio foi dado como extinto pelas 19h10" decorrendo a retirada de meios e limpeza da via pública.

As cerca de 30 pessoas que foram retiradas de dois edifícios próximos do restaurante durante o combate às chamas "foram autorizadas a regressar" com a recomendação de que "arejem as casas devido ao muito fumo que entrou".

A Rua Godinho, cortada ao trânsito, entre as ruas Serpa Pinto e Heróis de França, assim que termine a limpeza da via, "será reaberta ao trânsito", acrescentou a responsável, que estimou possa acontecer "no prazo de uma hora".

No combate ao incêndio estiveram os Bombeiros de Matosinhos-Leça, Leixões, Leça do Balio e São Mamede de Infesta.