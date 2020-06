Restaurantes, cafés e pastelarias com horário reduzido até domingo

A reabertura das pastelarias, cafés e restaurantes foi feita com limitações de capacidade dos estabelecimentos e medidas de segurança © Mário Cruz/Lusa

Os restaurantes, cafés e pastelarias de Lisboa vão funcionar até domingo com horário reduzido e estão proibidos de alargar as esplanadas, para mitigar o risco de contágio por Covid-19 durante os Santos Populares.

"Em plena quadra de Santos Populares e com a sucessão de feriados nos próximos dias, estão em vigor na cidade de Lisboa um conjunto de normas destinadas a evitar a realização de eventos ou o funcionamento de atividades que possam originar largas concentrações de pessoas e colocar em causa o cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde em matéria de distanciamento Social", indicou, em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa.

As regras em causa, em vigor a partir desta quarta-feira e até domingo, determinam o encerramento de cafés, pastelarias e similares entre as 19h00 e as 8h00.

Já os restaurantes só podem estar em funcionamento até às 0h00, reabrindo apenas às 8h00 do dia seguinte, aqui incluem-se também as casas de fado que não podem deixar entrar clientes a partir das 23h00.

Todos os estabelecimentos estão proibidos de instalar na rua "novo mobiliário urbano", como cadeiras, mesas, grelhadores ou fogareiros, e de expandir a sua área de explanada.

Até domingo, as lojas de conveniência fecham às 16h00 e só podem reabrir às 8h00 do dia seguinte.

Por sua vez, a venda de bebidas alcoólicas nas lojas de estações de serviço de Lisboa está proibida entre as 16h00 e as 10h00.

A Câmara de Lisboa assegurou ainda que as autoridades de segurança "vão estar em força nas ruas de Lisboa", contando com mais de 1.000 agentes da Polícia Municipal e da PSP "para fiscalizarem o cumprimento deste despacho com tolerância zero para quem não cumprir".

Portugal contabiliza pelo menos 1.497 mortos associados à Covid-19 em 35.600 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

