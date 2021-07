Restaurantes proibidos de guardar comprovativos de testes e dados pessoais dos clientes

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Nuno Guedes 23 Julho, 2021 • 16:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os restaurantes e hotéis estão "expressamente proibidos" de guardar dados pessoais ou os comprovativos da realização de testes à Covid-19 pelos clientes. A restrição está na última resolução do Conselho de Ministros agora publicada que atualiza as medidas do estado de calamidade.

Os certificados de vacinação ou testes são obrigatórios à sexta-feira à noite e ao fim de semana nos municípios de risco elevado ou muito elevado e nos hotéis de todo o país, mas a regra é que os dados pessoais não podem ser guardados, "incluindo os comprovativos da sua realização", "salvo com expressa autorização" do cliente.

O presidente da Associação Nacional de Restaurantes (Pro.var) reage à TSF dizendo que a proibição faz sentido e que os empresários não querem registar os dados dos clientes.

O problema é que sem registo de dados é difícil perceber como é se poderá fazer prova, perante uma fiscalização, de que o teste obrigatório foi de facto apresentado ou feito no local à frente do funcionário ou do empresário da restauração.

Daniel Serra refere que assim é "um pouco estranho" e defende que a responsabilidade legal de cumprir as regras deve ser atribuída exclusivamente aos clientes e não aos restaurantes.

"Se não é possível fazer o registo em documento, será difícil ter uma segurança. Este esclarecimento do Governo veio criar uma situação ainda mais estranha: Como é que um empresário consegue salvaguardar-se e cumprir estritamente a lei se, por motivos de proteção de dados, os dados não podem ser guardados?", questiona o representante do setor.

Daniel Serra detalha a dificuldade. 00:00 00:00

O presidente da associação dá o exemplo de um cliente que faz o teste à entrada e depois, quando chega uma fiscalização, já não o tem disponível, colocando o restaurante em 'maus lençóis' perante as autoridades, sujeitando-se a uma multa.

Os testes ou certificados de vacinação são atualmente exigidos à sexta-feira à noite e ao fim de semana nos restaurantes de 116 concelhos (mais 26 que na semana passada) que representam cerca de 80% da população do Continente.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19