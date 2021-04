Restrições à vacina da AstraZeneca. "Nem sempre os peritos estão todos de acordo"

A ministra da Saúde, Marta Temido © LUSA

"A vacina é segura e eficaz. Pode haver um risco num grupo etário." Foi assim que a ministra da Saúde se referiu à vacina da farmacêutica AstraZeneca esta sexta-feira. Marta Temido realça que foram detetados "efeitos extraordinariamente raros" em determinados grupos etários.

A governante admitiu também que não foi possível um entendimento técnico entre as entidades nacionais de todos os países: "Nem sempre os peritos estão todos de acordo."

A ministra da Saúde fez a opção de restringir a toma aos maiores de 60 anos enquanto aguarda novas informações sobre estes efeitos adversos. Alguns países estão a combinar fórmulas de diferentes farmacêuticas para a primeira e a segunda doses da vacinação.

Marta Temido tem 47 anos e fez a primeira toma da AstraZeneca, conta.

De acordo com a ministra, a Agência Europeia do Medicamento fez uma "recomendação geral", e Portugal está neste momento com uma "situação epidemiológica relativamente estável", pelo que agiu consoante essa análise de risco.

A ministra assinala que os países devem analisar se devem fazer uma adaptação à sua situação epidemiológica. "Nós nunca sabemos tudo sobre um fenómeno novo", sustenta a governante

Marta Temido garante que o que se sabe é que a vacina da AstraZeneca é segura, e deixar de vacinar, quando faltam dois milhões de pessoas acima dos 60 anos, com mais risco de desenvolver doença grave, não é uma boa opção. A ministra diz ser importante "assumir e falar frontalmente às pessoas, cidadãos cada vez mais informados".

