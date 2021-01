Restrições do estado de emergência, avisos de Marcelo e outros destaques TSF

© Mário Cruz/EPA

Está definido o que muda no novo estado de emergência. Além de manter-se tudo o que tem estado em vigor nos últimos 15 dias, há novidades para o que se segue. Já é certo que, a partir do dia 8 de fevereiro, as aulas vão funcionar em regime não presencial. Mas há mais. E as entradas em Portugal voltam a ser controladas nas fronteiras.

Aprovado o estado de emergência no Parlamento e assinado o decreto presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa veio falar ao país. "Vou ser breve e claro", começou por dizer. O Presidente da República lembrou os mais recentes números da pandemia, criticou os que a relativizam - ou negam -, deixou uma achega à questão da vacinação de políticos e terminou a intervenção com uma certeza: ainda vamos a tempo, mas é preciso que todos façamos a nossa parte.

O dia foi, uma vez mais, de máximos absolutos. O boletim epidemiológico trouxe a notícia de mais 303 mortes e 16.432 novos casos de infeção por Covid-19.

A TSF ouviu esta quinta-feira a história de Raquel Pinheiro. Chegou a Portugal no final de outubro de 2019. Era médica na Venezuela. Cá, não o é. Ainda não conseguiu que lhe reconhecessem o seu grau de médica anestesista.

Estado de emergência renovado, discurso do Presidente da República analisado, resta conhecer as linhas com que se cosem estas semanas que se seguem. Está tudo aqui: