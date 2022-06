Restrições nos acessos às praias da Arrábida entram em vigor esta sexta-feira

A autarquia promete um reforço dos transportes públicos entre a cidade de Setúbal e as praias © Rita Chantre / Global Imagens

As restrições nos acessos às praias da Arrábida na época balnear, com proibição da circulação de automóveis particulares entre a praia da Figueirinha e o Creiro, entram esta sexta-feira em vigor e prolongam-se até 18 de setembro.

A proibição diária da circulação de automóveis nos dois sentidos, entre as 07h00 e as 20h00, entre os parques de estacionamento das praias da Figueirinha e do Creiro, bem como a proibição da circulação rodoviária no acesso à praia da Albarquel, são algumas das medidas previstas no Programa "Arrábida Sem Carros e em Segurança 2022", aprovado pela Câmara Municipal de Setúbal no passado dia 06 de abril.

A autarquia promete, por outro lado, um reforço dos transportes públicos entre a cidade de Setúbal e as praias da Arrábida durante o verão, com carreiras de 30 em 30 minutos. Esta periodicidade poderá, no entanto, ser reduzida para apenas 15 minutos, entre as 07h00 e as 9h30 e entre as 17h00 e as 19h00.

Devido aos frequentes congestionamentos de tráfego, situação muitas vezes agravada por viaturas mal estacionadas que impedem a passagem de veículos de emergência e socorro, a Câmara de Setúbal decidiu impor um conjunto de restrições à circulação automóvel nas estradas de acesso às praias da Arrábida durante a época balnear, que se inicia esta sexta-feira na zona.

Por outro lado, houve um reforço significativo do transporte público para as praias, que este ano será assegurado pela primeira vez pelos autocarros da nova operadora Carris Metropolitana.

As carreiras entre Setúbal e estas praias são abrangidas pelo passe Navegante e têm a garantia de desdobramentos em caso de necessidade.

Os residentes, comerciantes e concessionários das praias podem pedir cartões de acesso para viaturas particulares, por "requerimento disponibilizado na página do município ou pelo endereço de correio eletrónico raias@mun-setubal.pt".