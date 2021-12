Restrições para o Ano Novo, pneumologistas contra paragem na vacinação e outros destaques TSF

As restrições para conter a pandemia de Covid-19 no período de Ano Novo entraram às 00h00 desta quinta-feira © Mário Cruz/Lusa

As restrições para conter a pandemia de Covid-19 no período de Ano Novo entraram às 00h00 desta quinta-feira em vigor e vão manter-se até sábado, devido ao agravamento da situação epidemiológica e recente aumento de casos.

Com o Ano Novo à porta, os centros de vacinação vão fechar por uns dias. Uma medida que não agrada a António Morais, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que lamenta à TSF o encerramento dos centros numa altura em que continuam a subir os casos de Covid-19 e admite que agora pode ser tarde para alterar a medida decretada pelo Governo, mas critica a paragem nos dias de Natal e Ano Novo.

Dois dos sete jornalistas detidos na quarta-feira em Hong Kong já estão formalmente acusados de sedição. O jornal online Stand News foi encerrado por acusação de publicação sediciosa, ao abrigo de uma lei colonial de 1938 e que foi esquecida durante décadas.

Debaixo da cidade de Loulé há uma mina de sal-gema que iniciou atividade há quase 58 anos, mas só há pouco tempo começou a receber turistas. Quem ali for tem que descer o poço num elevador até aos 230 metros de profundidade, ficando a 30 metros abaixo do nível do mar. Pode percorrer as largas galerias de rocha castanho-rosada de onde se extrai a sal-gema. "Temos galerias largas, por isso a pessoa não vai ter qualquer fobia", garante o geólogo Alexandre Andrade à TSF. É o coordenador de operação da mina e cofundador da empresa Tech-Salt, que explora desde 2019 esta infraestrutura. A mina tem 40 km de galerias, "um mundo grande debaixo da cidade de Loulé".

Já abandonaram o barco os pescadores que estavam retidos em Viana do Castelo desde o dia 19 de dezembro, por causa de um surto de Covid-19, depois de receberem autorização para sair da embarcação. Os pescadores - seis filipinos e três portugueses - foram novamente sujeitos a testes PCR na quarta-feira. Os testes deram negativo, incluindo de dois homens que tinham sido infetados.