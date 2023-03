"Restruturar não é encerrar." Fecho de urgências pediátricas em Lisboa "é grave" e "inadmissível"

Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos © Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Por Cristina Lai Men com Carolina Quaresma 03 Março, 2023 • 08:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos afirma que, a confirmar-se o plano de encerramento de oito urgências pediátricas durante a noite, aos fins de semana e feriados, em Lisboa, o caso é ainda pior do que se esperava. Classificando-a como grave e inadmissível, Roque da Cunha considera que esta é uma não solução, em que os privados vão continuar a lucrar.

"Os piores receios que tínhamos, infelizmente, foram ultrapassados, porque, mais uma vez, dizemos que reestruturar não é encerrar. Estamos a falar de crianças que estão altamente fragilizadas, crianças não só da região, porque quer o hospital D. Estefânia, quer o hospital de Santa Maria recebem doentes que vêm um pouco de todo o país, já em situações muito graves, transferidas dos hospitais do sul do país, e é grave, porque estão abaixo dos mínimos. Quem vai continuar a ganhar com isto, alimentado por este Governo, são os serviços privados. Isso é inadmissível", defende, em declarações à TSF.

Ouça aqui as declarações de Roque da Cunha à TSF 00:00 00:00

Jorge Roque da Cunha deixa um apelo ao Governo: "Vamos esperar que o Governo reverta esta situação e, por isso, é cada vez mais premente que o Governo, no processo negocial que encetámos até dia 30 de junho, crie as condições para que os médicos fiquem no Serviço Nacional de Saúde e que não faça aquilo que está a fazer, que é fazer ainda mais pressão para que os médicos ainda saiam do Serviço Nacional de Saúde."

A região de Lisboa deve ficar sem oito urgências pediátricas durante a noite, aos fins de semana e feriados. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, já tinha anunciado que o plano vai ser revelado na próxima semana. O semanário Expresso adianta que, das 12 urgências pediátricas na Grande Lisboa, apenas quatro deverão funcionar sem constrangimentos.

Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora-Sintra e Garcia de Orta: são estes os quatro hospitais onde as urgências pediátricas vão continuar abertas 24 horas por dia. Os outros oito hospitais que têm urgências pediátricas na região da Grande Lisboa devem fechar durante a noite, aos fins de semana e feriados. O jornal Expresso adianta que, ao contrário do que acontece com o plano para as urgências de ginecologia e obstetrícia, o encerramento não é rotativo, mas sim definitivo.