Resultado dos testes a 25 pessoas de lar em Albergaria vão ser conhecidos esta sexta-feira

Nas últimas horas, foram confirmados mais oito doentes, entre os que já foram retirados da instituição

Esta sexta-feira será o Dia D para os idosos e funcionários do lar em Albergaria-a-Velha, onde já morreu uma idosa com Covid-19. As 25 pessoas que permanecem no lar recebem hoje os resultados dos testes feitos na passada quinta-feira. Só a partir daí, vai ser decidido o que fazer aos utentes e funcionários, que estão fechados no lar desde segunda-feira.

A diretora técnica, Lurdes Reis, já está preparada para a ideia de estar infetada. Até porque nas últimas horas, foram confirmados mais oito doentes, entre os que já foram retirados da instituição.

"As notícias não estão a ser boas. Em relação aos utentes dos quatro resultados que já chegaram três deram positivo. Entre as funcionárias que permanecem fora da instituição, sabíamos que havia de oito positivas e na quinta-feira recebemos a notícia de mais cinco positivas."

Todos o que estão no interior do edifício devem ficar a conhecer esta sexta-feira o resultado dos testes realizados na véspera e Lurdes Reis descreve um ambiente de preocupação, medo e ansiedade. "Há muito cansaço, muita preocupação de angústia. Por parte dos utentes, há também uma grande ansiedade. Toda a rotina deles foi alterada desde segunda-feira e também estão ansiosos por saber o resultado do seu próprio teste."

"Alegra-me saber que lá fora está tudo bem", dia a diretora técnica o mais difícil é estar longe da filha de três anos, "não percebe muito bem o que se está a passar, porque é que a mãe de repente desapareceu. Digo-lhe que a mãe está a trabalhar e logo que possa vai voltar para casa".

"Fiquei muito angustiada. Só pensava em como ela poderia reagir. Mas as crianças são muito resilientes conseguem adaptar-se às situações. Pelo menos, é o que está a acontecer neste momento", conta, emocionada, Lurdes Reis.

