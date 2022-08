Resultado final dá vitória ao MPLA, lançamento da NASA falhou e outros destaques TSF

João Lourenço, o Presidente reeleito © Paulo Novais/EPA

Os resultados finais das eleições em Angola dão a vitória ao MPLA com 51,17% dos votos, anunciou esta segunda-feira Manuel Pereira da Silva, presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE). A UNITA conseguiu 43,95% dos votos, que se traduzem em 90 deputados. Os dois partidos estão assim separados por uma margem de 34 deputados e 55,18% dos eleitores angolanos abstiveram-se.

No discurso de vitória na sede do MPLA, em Luanda, João Lourenço, que renovou o mandato como Presidente de Angola, sublinhou que o povo angolano acabou de dar ao seu partido legitimidade para governar todo o país sem precisar de "nenhuma geringonça".

Do lado da oposição, a UNITA não reconhece os resultados definitivos apresentados pela CNE. Em declarações à TSF, o porta-voz do partido da oposição, Alcino Kuvalela, explica que estão a terminar as atas que elaboraram e vão compará-las com os resultados que dão a vitória ao MPLA.

A NASA cancelou o lançamento da Artemis 1 devido a problemas num dos quatro motores do foguetão. Esta manhã, uma fuga de combustível detetada interrompeu a contagem decrescente para o lançamento do voo de teste do novo foguetão, sem tripulação, reaparecendo no mesmo local em que já tinha sido ultrapassada uma outra fuga num teste de contagem decrescente realizado na primavera.

Miguel Gonçalves, astrónomo e comunicador de ciência, lembra na TSF que apesar de o lançamento do foguetão lunar do programa Artemis ser um investimento tecnológico de grande dimensão, parte da tecnologia utilizada já tem décadas.

Em Coimbra, uma equipa de investigação identificou uma anomalia genética num homem que viveu em Bragança há mais de mil anos. O indivíduo estudado possuía uma cópia extra do cromossoma X, ou seja, síndrome de Klintfelter. Em declarações à TSF, o coordenador da investigação, João Teixeira, explica a raridade da doença.

À semelhança da EDP Comercial e da Galp, a Goldenergy vai aumentar o preço do gás nos segmentos residencial e pequenos negócios em cerca de seis euros, com o novo tarifário a vigorar a partir de outubro e até ao final do ano.

Perante estes aumentos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu uma "intervenção de emergência e uma reforma estrutural" no mercado da eletricidade da União Europeia (UE), admitindo "as limitações" da configuração atual, exacerbadas pela crise.

No futebol, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse estar surpreendido com a qualidade da I Liga portuguesa de futebol e não com as derrotas sofridas por Sporting e FC Porto na quarta jornada, frente a equipas recém-promovidas.

Do lado do Sporting, os leões anunciaram a contratação de Sotiris Alexandropoulos. O médio grego de 20 anos chega do Panathinaikos e fica ligado aos leões até 2027, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O regresso ao trabalho, após as férias, pode ser um período marcado por sentimentos de tristeza e alguma ansiedade. A culpa pode ser da síndrome pós-férias. Em declarações à TSF, a psicóloga Teresa Espassandim explica que "não se trata de uma perturbação mental ou de uma doença, mas sim de um conjunto de sensações" que podem gerar preocupação ou desânimo.

Em Vieira do Minho, a autarquia vai processar a empresa Águas do Norte por não estar garantido o fornecimento de água a toda a população do concelho. Em causa está a necessidade de alargar a conduta que faz a ligação a quatro freguesias: Caniçada, Ventosa, Cova e Louredo. À TSF, o autarca, António Cardoso Barbosa, explica que as falhas afetam os residentes - cerca de dois mil habitantes - a que se juntam, nesta época do ano, milhares de emigrantes e muitos turistas.

Um vinho produzido em Trás-os-Montes com uvas de uma micro parcela ficou esquecido numa barrica de 500 litros. Anos mais tarde, o achado deu origem a um vinho de coleção e de edição limitada: o Palácio dos Távoras Gold Edition Branco 2019. O enólogo Paulo Nunes conta à TSF que foram as vinhas velhas da Costa Boal que o convenceram a aceitar liderar a equipa de enologia do projeto.