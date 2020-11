Resultados de testes à Covid-19 divulgados a câmaras e entidades patronais

Rastreios em Vila Nova de Gaia © Leonel de Castro/Global Imagens

Por TSF 15 Novembro, 2020 • 09:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Nacional de Proteção de Dados recebeu queixas sobre a partilha ilegal de resultados de testes à Covid-19. A secretária geral da Comissão adianta ao jornal Público que pelo menos uma das queixas deu origem à abertura de um processo que está, nesta altura, em fase de instrução.

Trata-se do caso de uma entidade pública que fez um protocolo com um laboratório para realizar testes à Covid-19 aos funcionários. Os resultados terão sido enviados para os diretores de cada serviço, e terão sido os diretores a transmitir o resultado do teste, por telefone, aos trabalhadores que deram positivo.

A confirmar-se este procedimento, é uma violação muito grave das normas de proteção de dados de saúde pessoais. Nestes casos, a multa pode chegar aos 20 milhões de euros.

O Público relata ainda outro caso, que envolve a Câmara de Castelo Branco.

A autarquia terá comprado cinco mil testes a um laboratório. Os resultados foram enviados à câmara, que contactou depois, individualmente, os trabalhadores com testes positivos.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados não recebeu queixas relativas a este processo, mas confirma a abertura de um processo a outra entidade pública, sem revelar de que entidade se trata.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS