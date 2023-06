Retiradas 400 toneladas de alga invasora da Praia do Carvoeiro

Depositadas em grandes biomassas na praia, estas algas impossibilitam os banhistas de estarem no areal ou ir ao mar © Direitos Reservados

Chama-se Rugulopteryx okamurae e é uma alga invasora. " Vem dos mares da Coreia e, como invasora que é, está a desenvolver enormes biomassas", explica Rui Santos. O investigador do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR) adianta que ela está "a ter impactos negativos nas outras espécies autóctones e causa problemas pela sua acumulação nas praias, com grandes toneladas", explica. "As pessoas estão a ficar preocupadas", admite.

O investigador do CCMAR tem acompanhado a situação desde 2021, ano em que a alga apareceu pela primeira vez em Portugal. Já em setembro do ano passado, sobretudo na Praia do Carvoeiro, mas também noutras praias do Barlavento algarvio, ela surgiu com muita intensidade.

Os investigadores sabem que ela surgiu pela primeira vez numa lagoa no sul de França, onde existe grande atividade de aquacultura de ostras. Mas depois, alastrou-se para Gibraltar, para Marrocos, Espanha e finalmente Portugal.

Ouça aqui a reportagem da TSF

"Há importação de ostras do Japão e daqueles lados, portanto provavelmente esta espécie veio com a importação das ostras", sugere. No entanto, não há certezas. "Em Portugal foi detetada pela primeira vez na praia D. Ana, no barlavento algarvio, que é a zona mais rochosa, e é onde elas se fixam", revela. Mas as marés e as correntes fazem-nas soltar e invadir a água, depositando-se grandes biomassas na praia, impossibilitando os banhistas de estarem no areal ou ir ao mar.

Rui Santos considera que é necessário investigar para saber como debelar a situação, mas também para saber se a alga poderá ter alguma utilização. Mas para isso é preciso investir.

Os investigadores da Universidade do Algarve, que em conjunto com colegas espanhóis, apresentaram um projeto a um programa transfronteiriço para estudar o problema, ainda aguardam resposta, mas precisam também de financiamento nacional.

"Se é um problema nacional, se as câmaras estão muito preocupadas com ele, devia haver uma iniciativa nacional para disponibilizar verba para estudar o problema, é óbvio", sentencia.

Autarca de Lagoa preocupado com a repetição da situação

Luís Encarnação à TSF: "Alertamos as entidades competentes e também o Governo"

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa lembra que no ano passado, quando a alga invasora surgiu em setembro pela primeira vez, elaborou um relatório que enviou ao Ministério do Ambiente e a entidades regionais.

"Alertando para a potencial ameaça que esta alga pode constituir quer para a biodiversidade", quer por se depositar na água e areia, deitando cheiro e atraindo insetos quando seca. Uma situação penalizadora para uma localidade que vive essencialmente do turismo.

"Estamos a falar de 400 toneladas de algas, se forem depostidas aqui no aterro, significam mais de 32 mil euros de custos"

"Se o Município não tem capacidade per si para resolver o problema, alertamos as entidades competentes e também o Governo no sentido de dizer "é preciso tomar medidas porque isto nos pode trazer problemas"", afirma Luis Encarnação.