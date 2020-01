Governo acompanha em permanência situação de Militares portugueses no Iraque

Há cerca de 30 militares portugueses em missão no Iraque © Mário Cruz/Lusa

O Ministro da Defesa Nacional garantiu, esta segunda-feira, estar a acompanhar em permanência a situação dos militares portugueses no Iraque. Há cerca de 30 portugueses integrados numa força internacional que, há mais de um ano, dá treino e formação a militares iraquianos.

Depois da morte do general iraniano Qasem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, num ataque aéreo dos Estados Unidos da América contra o aeroporto internacional de Bagdade, na última sexta-feira, a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) decidiu suspender as operações de treino no país.

Fonte do Ministério da Defesa Nacional adiantou à TSF que os militares portugueses estão agora ocupados na defesa da base de Bismayah, que fica a cerca de 50 quilómetros de Bagdade.

Sobre uma eventual saída das tropas portuguesas do território iraquiano, o Ministério da Defesa Nacional lembra que Portugal está integrado numa coligação internacional e que não há nenhuma decisão tomada sobre essa matéria.

Notícia corrigida às 12:31