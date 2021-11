Retomadas buscas para encontrar praticante de parapente que caiu no mar em Gaia

O praticante de parapente desapareceu no domingo © André Rolo/Global Imagens

As buscas pelo homem desaparecido no domingo quando praticava parapente ao largo da praia de Canide Sul, em Vila Nova de Gaia, foram nesta segunda-feira retomadas, às 08h00, disse à Lusa fonte da capitania do Douro.

Em declarações à Lusa, o adjunto do Comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, Serrano da Paz, referiu que no mar está já uma embarcação, estando previsto o apoio de um helicóptero da Força Aérea.

Estão também envolvidos nas buscas, em terra, elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros de Vila Nova de Gaia.

O praticante de parapente desapareceu no domingo, às 15h00, após cair na água na praia de Canide Norte, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

Na sequência de um alerta recebido pelas 15h10, no domingo, através de popular, a informar que tinha avistado um praticante de parapente a cair à água, foram de imediato iniciadas buscas no local.

As buscas, interrompidas ao final da tarde de domingo sem que se tivesse encontrado a alegada vítima, foram retomadas esta segunda-feira ao início da manhã.