Retomadas buscas por norte-americano desaparecido no mar em Vila do Bispo

As buscas por um norte-americano de 27 anos desaparecido no mar, em Vila do Bispo, desde sexta-feira à noite, depois de alegadamente ter mergulhado de uma arriba no Algarve, foram retomadas este sábado às 07h15.

Em declarações à TSF, o comandante Pedro Palma, da Capitania do Porto e da Polícia Marítima de Lagos explica que uma amiga do homem desaparecido afirma que este mergulhou de uma arriba com 20 metros de altura.

"Do relato que nós temos é de uma amiga que disse que ele se tinha atirado de uma altura de cerca de 20 metros para dentro de água, para depois subir a fazer escalada. Parece-me que era um praticante de escalada e era uma atividade que gostava de fazer regularmente, então atirou-se."

Testemunha diz que norte-americano saltou de forma propositada

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, as operações de busca e resgate estão a decorrer desde as 07h15, envolvendo 24 operacionais, apoiados por cinco meios, entre os quais uma embarcação da marinha e um salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos.

O comandante Pedro Palma descreve os meios envolvidos nas buscas

O alerta para o desaparecimento foi recebido pelas 20h00 de sexta-feira pelo CDOS de Faro e as buscas decorreram durante parte da noite, entre as praias do Barranco e da Ingrina, no concelho de Vila do Bispo, tendo sido interrompidas por falta de condições de visibilidade no local, segundo um comunicado enviado às redações pala Autoridade Marítima Nacional (AMN), na sexta-feira à noite.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, participaram também "elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, da Estação Salva-vidas de Sagres e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo. Para o local deslocou-se também uma aeronave da Força Aérea Portuguesa".