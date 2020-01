© Rui Oliveira / Global Imagens

A reportagem TSF "Retratos do Renascimento" , da autoria da jornalista Bárbara Baldaia e com sonoplastia de Joaquim Dias foi distinguida com o Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2019 na categoria de Trabalhos Jornalísticos.

A reportagem que passou na antena da TSF em junho de 2018 acompanha o processo de recuperação das vítimas dos incêndios de 2017, em Pedrógão Grande.