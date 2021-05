Reunião de emergência por causa da Bielorrússia, lotação máxima nas praias e outros destaques TSF

© EPA

A Organização Internacional para a Aviação Civil vai reunir-se de emergência esta quinta-feira depois do episódio com um avião que fazia a ligação entre Atenas e Vílnius e foi desviado para a Bielorrússia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, já classificou o sucedido como um "escândalo internacional". Esta tarde, a Bielorrússia disse ter recebido uma ameaça de bomba do Hamas para aquele voo. O jornalista detido, Roman Protasevich, estará em estado crítico.

A Agência Portuguesa do Ambiente revelou, de forma provisória, a capacidade das zonas balneares portuguesas para este verão. Veja aqui a ocupação das praias de Norte a Sul do país:

A TAP já recebeu os 462 milhões de euros de ajuda intercalar aprovados por Bruxelas no final de abril. A injeção assume a forma de aumento de capital.

No Algarve, o turismo e a preparação do verão continuam a dar que falar. Esta quinta-feira, as autarquias e o presidente do Turismo do Algarve deixaram críticas à greve no SEF que está marcada para o período entre 1 e 15 de junho. Entre as críticas, está a acusação de que esta é uma greve de "birra".

André Ventura foi, esta segunda-feira, condenado por ofender família Coxi, do Bairro da Jamaica. O líder do Chega e o partido têm de pedir desculpa aos lesados e, se no futuro se verificarem novas ofensas, ficam sujeitos a uma multa de 5000 euros.

Os resultados de um inquérito revelados esta segunda-feira revelam que a maioria dos portugueses, na ordem dos 85%, considera que viajar é "uma prioridade" quando se sentirem seguros.

Esta quarta-feira é dia de voltar a olhar para o céu. O Sol, a Terra e a Lua vão estar em linha reta, causando um eclipse solar total e, dada a proximidade do satélite ao nosso planeta, a maior superlua do ano.