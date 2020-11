Reunião no Infarmed. Restrições por quanto tempo? "Senhor Presidente, não tenho resposta"

"Se haverá outro pico em janeiro ou fevereiro, dependerá de nós", alertou Manuel Carmo Gomes © Natacha Cardoso/Global Imagens

Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu as perguntas: até onde devem ir as medidas? Por quanto tempo? Haverá um pico, a seguir ao cume previsto, em janeiro ou fevereiro? Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, defende a necessidade de apontar níveis de risco no país, de ouvir agentes locais, que conhecem os motivos da variação dos números.

"Por quanto tempo? Senhor Presidente, eu não tenho resposta a isso, mas sei como se faz para decidir: é continuar a acompanhar os nossos indicadores, a incidência, o R, as taxas de variação diárias, por concelho." Foi assim que o especialista, ouvido no Infarmed, respondeu ao Presidente da República. Manuel Carmo Gomes assinalou a importância de monitorizar "o R a nível regional", e só essas métricas dirão como avançará a pandemia.

Mas uma garantia é feita: "Se haverá outro pico em janeiro ou fevereiro, dependerá de nós. Depende de nós se vamos ter um pico em janeiro ou fevereiro."

João Gouveia, coordenador da resposta da Medicina Intensiva, admitiu estar preocupado com a situação de algumas unidades de saúde no país. "Não acho que estejamos em situação de catástrofe, ainda, mas estamos em situações de rutura", garantiu.

"Não podemos manter o tipo de expansão que temos agora, reativo, porque não é compatível com uma atividade médica normal", alertou ainda o clínico.

Até ao momento, a frequência do ensino superior por parte dos estudantes e a ida a restaurantes, cafés e pastelarias parece não estar na origem de um aumento exponencial de casos de infeção, diz Henrique Barros, do Instituto de saúde Pública da Universidade do Porto.

Rui Ivo, do Infarmed, também foi ouvido na reunião que reuniu políticos e especialistas, para avaliar o impacto das medidas na contenção da pandemia. O representante do Infarmed deixou um aviso: estar dependentes da chegada da vacina não é solução. "Sendo a vacina uma grande esperança, devemos continuar a ser muito rigorosos na aplicação das medidas."

"No início do próximo ano, talvez em janeiro, poderíamos ter as primeiras doses de vacina, e nessa altura teremos de olhar para os dados que vão surgir na Agência Europeia para podermos definir concretamente para onde é que devemos dirigir", antecipou. "Penso que o processo vai acontecer no próximo ano. Quando chegarmos ao verão, se todas estas expectativas forem favoráveis, espero que já tenhamos um número significativo de pessoas abrangidas."

