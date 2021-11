Reunião no Infarmed volta sexta-feira, um aviso sobre o Natal e outros destaques TSF

O primeiro-ministro convocou uma nova reunião no Infarmed © Natacha/Cardoso / Global Imagens

Por TSF 15 Novembro, 2021 • 20:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro convocou uma nova reunião no Infarmed, para a próxima sexta-feira, que vai juntar especialistas e políticos, apurou a TSF. A reunião acontece numa altura em que o número de infetados está a subir.

Perante esta nova reunião, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes disse à TSF que, se nada for feito para travar o nível atual de contágios, no Natal deste ano o número de casos pode ser ainda superior ao do ano passado. Por isso mesmo, o especialista apela desde já a que se comprem testes rápidos para fazer no Natal.

Com o número de infeções a subir, o teletrabalho pode voltar a ser a regra. O Governo admite voltar a impô-lo se o aumento de infeções com Covid-19 assim justificar.

No Reino Unido, o nível de alerta para o terrorismo subiu na sequência do ataque bombista registado no domingo em Liverpool, indicando que outros ataques são altamente prováveis, anunciaram as autoridades britânicas.

A Polónia anunciou esta segunda-feira que vai começar em dezembro a construir um muro ao longo da fronteira com a Bielorrússia, zona de concentração de migrantes, prevendo que fique pronto no primeiro semestre de 2022.

Já em Cuba, o começou com a presença de milhares de militares e polícias nas ruas, a internet foi cortada aos ativistas, jornalistas independentes e órgãos de comunicação social e há grupos de populares que tentam impedir as pessoas de saírem à rua. A jornalista independente Yoani Sanchez, no entanto, conseguiu furar o bloqueio e falou com a TSF.

Foi há 40 anos que Luís Rodrigues sofreu um acidente que lhe mudou a vida. "Foi numa pequena falta de sorte. Ia de mota, não tinha capacete, o pneu da frente rebentou, dei duas ou três cambalhotas e fiquei neste estado: paraplégico", conta à TSF.

Para Gilberto Madaíl, a derrota frente à seleção sérvia não deve colocar em causa o trabalho da equipa portuguesa. O antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (1996-2011) recorda à TSF o papel de Fernando Santos e do grupo de jogadores nos últimos anos, e reforça a confiança nesta seleção.