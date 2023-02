Reunião para encontrar soluções para a Jornada em ambiente "muito positivo"

Estaleiro de obras onde vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude (JMJLisboa2023) no Parque das Nações, em Lisboa © Lusa

A Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação JMJ Lisboa 2023 classificaram como "muito positivo" o ambiente em que decorreu esta manhã a reunião na autarquia na sequência da polémica com os custos da Jornada Mundial da Juventude.

Em comunicado conjunto, a Câmara Municipal e a Fundação JMJ 2023 dão nota de que o encontro "decorreu num ambiente muito positivo, construtivo e de grande disponibilidade de todas as partes presentes na procura de soluções alternativas para o grande desafio que representa a organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023".

"Este foi mais um encontro de trabalho, na sequência de muitos outros, que têm decorrido desde o final da passada semana", refere o documento, acrescentando que "as equipas técnicas vão continuar a trabalhar de forma empenhada para que no mais curto espaço de tempo seja possível apresentar novas soluções na sequência dos apelos" do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e do bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar.

Segundo o comunicado, a reunião de trabalho, que visou "avaliar opções relacionadas com os locais da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023", contou com a participação de Carlos Moedas, Américo Aguiar, Filipe Anacoreta Correia (vice-presidente da Câmara), António Lamas (presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana), responsáveis da empresa Mota Engil e elementos das equipas de projeto da CML e Fundação JMJ Lisboa 2023.