Revisão de normas sobre máscaras, acidente em Loures e outros destaques TSF

A Direção-Geral da Saúde está a rever a orientação sobre o uso de máscaras no exterior, que passará a ser facultativo. Na conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros desta quinta-feira, a ministra Mariana Vieira da Silva já tinha remetido quaisquer novidades para a esfera das autoridades de saúde.

As novidades sobre a nova fase do desconfinamento só devem chegar "dentro de três semanas". Antes, o Governo quer ouvir, de novo, os peritos numa reunião do Infarmed.

A queda de uma placa numa obra em Loures fez três feridos.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro quer conversar com os camionistas que estão a bloquear estradas no país para exigir a dissolução do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental alerta que as despesas da Administração Pública com pessoal nos setores da Saúde e da Educação estão a indiciar repetição da suborçamentação dos anos anteriores.

O Presidente da República promulgou o aumento de 100 euros do subsídio de risco dos agentes da PSP e GNR. Embora assinale que fica "aquém das expectativas" dos sindicatos, Marcelo Rebelo de Sousa assinala que este é "um ponto de partida".