Ricardo Araújo Pereira troca TVI pela SIC e leva "Governo Sombra"

Por Catarina Maldonado Vasconcelos ​03 Janeiro, 2020

Ricardo Araújo vai regressar à SIC, casa onde estreou o programa "Gato Fedorento", em 2003, na SIC Radical, e onde em 2008 e 2009 foi coautor e apresentou, entre outros, "Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios".

O humorista estará na antena do canal a partir de 2020. De acordo com um comunicado enviado às redações pelo grupo Impresa, "os projetos a desenvolver por Ricardo Araújo Pereira serão anunciados brevemente", , mas é certo que a SIC "passará também a contar com o painel de análise política do "Governo Sombra", que para além de Ricardo, conta com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e moderação de Carlos Vaz Marques".

A TSF continuará a transmitir o programa no domingo, depois das 11h00, e à segunda-feira, depois das 13h00 em versão compacto, e o programa continuará disponível em tsf.pt.

Com uma soma de mais de 500 emissões, o programa coloca todas as semanas ​​​​​​​Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares - com moderação de Carlos Vaz Marques - a passar a atualidade em revista, a examinar à lupa os dossiês e a interpelar os protagonistas sem rodeios.

O jornal Expresso destaca que a transferência ocorre numa altura em que a SIC tem vindo a reforçar a liderança de audiências televisivas e a TVI se encontra numa indefinição com a iminência da compra da Media Capital pela Cofina (que detém, entre outros, o "Correio da Manhã"), transação que deverá ser finalizada no primeiro trimestre deste ano.

Ricardo Araújo Pereira considera este regresso à SIC "muito gratificante" e diz ter ficado "muito contente com o convite, que demonstra claramente que, quando uma estação é líder, pode dar-se ao luxo de começar a tomar decisões um bocado absurdas".

Ricardo Araújo Pereira é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica e começou a sua carreira como jornalista no "Jornal de Letras". Em 2003, com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores, formou na SIC Gato Fedorento.