Rio deixa o Parlamento depois das diretas no PSD, já não é preciso teste para entrar em Portugal e outros destaques TSF

No rescaldo das legislativas, o Conselho Nacional do PSD esteve reunido para analisar os resultados eleitorais e, no final dessa reunião, Rui Rio revelou que não será candidato às diretas, que o ainda presidente social-democrata, entende que devem ser antecipadas.

Por outro lado, os restantes partidos políticos já começaram a propor nomes para a vice-presidência da Assembleia da República. Chega nomeia Diogo Pacheco Amorim e IL o seu presidente, João Cotrim Figueiredo.

É o primeiro alívio nas restrições para quem entrar em Portugal. Os viajantes que queiram passar as fronteiras portuguesas já não necessitam de teste negativo.

O cinema português está de luto: morreu o cineasta Lauro António.

O Infarmed anunciou a retirada do mercado de um lote de um medicamento para infeções urinárias.

Nesta quinta-feira, a TSF apresenta uma reportagem da jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos. "O mal pelo mal não existe." Psicopatas inspiram medo mas muitos precisam da "compaixão" que derruba o "muro".

Lá fora, a atualidade é marcada esta quinta-feira por uma operação antiterrorista, levada a cabo pelas forças especiais dos EUA, e que culminou com a morte do líder do Estado Islâmico na Síria. O ataque provocou a morte a vários civis, incluindo seis crianças.

Num momento de tensão entre a Rússia e o Ocidente por causa da Ucrânia, a TSF falou com um cidadão ucraniano da cidade de Mariupol, que nos dá um retrato da vida quotidiana numa altura perigo iminente.

Por fim, voltando à pandemia em Portugal, as autoridades de saúde abriram a modalidade de casa aberta para maiores de 18 anos, numa altura em que vários especialistas, como o matemático, Henrique Oliveira, diz ser altura para começar a aliviar as restrições.