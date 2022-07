Risco de incêndio. Governo baixa nível de alerta face a melhoria de condições

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, acompanhado pela secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar © António Cotrim/Lusa

Por Lusa 17 Julho, 2022 • 11:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Governo baixou este domingo o nível de alerta do país face aos incêndios, suspendendo a situação de contingência que estava em vigor, face à melhoria das condições meteorológicas, anunciou o ministro da Administração Interna.

"O nível de alerta estará em vigor entre as 00h00 de e as 23h59 de terça-feira, dia em que voltaremos a reavaliar", afirmou o ministro depois de uma reunião com vários ministros na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Portugal continental entrou em situação de contingência, segundo nível de resposta previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, na passada segunda-feira e na quinta o Governo decidiu prolongar esta situação até este domingo.

Na última semana, o país enfrentou temperaturas elevadas e o dia mais quente foi na quarta-feira, em que quase todos os distritos estiveram sob aviso vermelho, o mais grave emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Também foi na quarta-feira que a ANEPC registou o maior número de incêndios rurais este ano, num total de 193.