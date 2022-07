Risco de incêndio. Situação de alerta pode "estender-se durante o fim de semana"

Entre 7 a 11 de julho, Portugal tem uma área ardida estimada em mais de sete mil hectares © Nuno Veiga/Lusa

A situação de contingência em Portugal por causa do risco de incêndios pode vir a ser prolongada, tendo em conta as previsões meteorológicas para os próximos dias. No entanto, André Fernandes, Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, garante que a situação vai ser avaliada a cada dia.

"Isto é uma situação que temos de ver dia a dia e as previsões indicam que há uma forte probabilidade de se estender durante o fim de semana que vem, mas vamos ver conforme as previsões e a atualização meteorológica", explicou André Fernandes em conferência de imprensa.

O responsável revelou que esta segunda-feira foram registadas menos ocorrências, o que mantém a esperança de manter baixo o número de fogos ativos. Mas deixa o alerta.

"Boa parte do país, nos próximos dias, vai estar sob risco excecional. É preciso entender que esta situação meteorológica tem um impacto direto na saúde pública. Portugal sem fogos depende de todos, é um esforço conjunto, global, e não podemos baixar a guarda", avisou o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Entre 7 a 11 de julho, Portugal tem uma área ardida estimada em mais de sete mil hectares. Os incêndios na Guarda e em Viseu já estão dominados, mas os meios vão continuar no local, empenhados na operação de rescaldo, para que não exista qualquer reacendimento.

"Estes incêndios que estão dominados ainda se encontram com uma grande operação de rescaldo e é por isso que o dispositivo ainda está no local e vai manter-se. Arderam duas casas de primeira habitação. Os meios aéreos não foram acionados por falta de meios, mas sim por situação preventiva. Espanha deu essa disponibilização e já estiveram em ação direta em combate", acrescentou.