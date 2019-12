"Risco de mutações genéticas e tumor." Deco alerta para perigo de três batons à venda

Ingredientes de risco são usados "como suavizantes, protetores da pele e reguladores da viscosidade" nos batons © Direitos Reservados

Por Rita Carvalho Pereira 16 Dezembro, 2019 • 11:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor alerta para três batons que têm entre os componentes substâncias consideradas "preocupantes". A associação testou vários batons vermelhos " de marcas à venda em perfumarias, lojas de cosmética e de produtos naturais e supermercados" e detetou "vestígios de chumbo" e perigosos ingredientes "derivados de óleos minerais e hidrocarbonetos sintéticos".

Os batons em causa são o Avril Le Rouge Hollywood 598, o Mac Retro Matte Ruby Woo 707 e o Kiko Kikoid Velvet Passion 05 Burgundy.

"Em três batons, detetámos MOAH (hidrocarbonetos aromáticos de óleos minerais), incluindo no Avril, que, de acordo com a informação na rotulagem, não recorre a ingredientes derivados de óleos minerais e é certificado pela Ecocert como produto "natural" e "biológico"", alerta a associação de defesa do consumidor.

Segundo a Deco, os batons das marcas Kiko e Mac também "contêm MOSH e POSH em quantidades superiores às consideradas seguras, sendo que o primeiro nem cumpre as recomendações da própria indústria".

O MOSH, o POSH e o MOAH são componentes de óleos minerais derivados do petróleo, que são usados nos produtos cosméticos "como suavizantes, protetores da pele e reguladores da viscosidade".

"Apesar da sua utilidade, estes componentes despertam preocupações (...), assim como os metais pesados", indica a Deco. "Quando ingeridos, o que é um cenário real no caso dos batons, podem implicar risco de mutações genéticas e tumor."

A Deco exige que a legislação "indique tanto as quantidades de metais pesados que considera vestígios, como os limites de segurança para a presença de MOSH, POSH e MOAH na composição dos óleos minerais", para uma melhor regulação do setor da cosmética.

A associação de defesa do consumidor deu conta das conclusões dos recentes testes ao Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, a entidade responsável pelo controlo dos cosméticos em Portugal.

Consulte aqui a lista dos ingredientes derivados de óleos minerais e hidrocarbonetos sintéticos que deve evitar, na compra de cosméticos.