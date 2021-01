Risco extremo e muito elevado atinge 85% do país. Lisboa e 8 capitais de distrito em risco máximo

Os números por município foram esta segunda-feira atualizados pela DGS © André Luís Alves/Global Imagens

Cerca de 85% dos concelhos do país têm agora um risco extremo ou muito elevado de contágio por Covid-19.

Os números por município foram esta segunda-feira atualizados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e revelam um país quase todo pintado a vermelho escuro, havendo mesmo 29 concelhos com mais de 2.000 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e quatro acima dos 4.000.

Dos 308 concelhos de Portugal, 154 têm aquilo que as autoridades de saúde consideram um risco extremamente elevado (+ de 960 casos ativos por 100 mil habitantes). Há uma semana era 57.

Destaque, nomeadamente, para 9 das 18 capitais de distrito com risco extremo, entre elas a capital do país, Lisboa, mas também Coimbra, Setúbal, Braga, Bragança, Beja, Guarda, Viseu e Évora.

O risco muito elevado (480 a 960 casos por 100 mil habitantes) também disparou de 69 para 108 municípios e, pelo contrário, os concelhos com risco elevado (240 a 480 casos; o segundo nível menos preocupante de risco) desceram de 132 para apenas 16.

O risco moderado (abaixo de 240 casos) também diminuiu de 50 para 30 municípios.

Os números da DGS referem-se às infeções contadas pelas autoridades de saúde até 12 de janeiro, havendo inclusive um concelho, Cuba, no Alentejo, que surge no topo da lista da DGS com 5.658 casos por 100 mil habitantes.

Ou seja, em Cuba, 5,6% da população teve um teste positivo à Covid-19 nas últimas duas semanas.

Logo abaixo de Cuba, destaque para quatro concelhos próximos, todos no distrito da Guarda: Mêda com 4.600, Figueira de Rodrigo com 4.208, Aguiar da Beira com 4.106 e Fornos de Algodres com 3.887.

No extremo oposto, são agora raros os sítios do país livre de Covid-19 - apenas quatro e todos nos Açores: Corvo, Lajes das Flores, São Roque do Pico e Lajes do Pico.

Os dados da pandemia por concelho podem ser consultados neste link da DGS.

