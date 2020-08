Risco máximo de incêndio. Portugal em situação de alerta até sexta-feira

Vários distritos do continente estão no nível vermelho © LUSA

Portugal vai estar em situação de alerta devido ao agravamento do risco de incêndio rural. A declaração, que tem efeitos entre as 00h00 de quinta-feira até ao fim do dia de sexta-feira, foi determinada pelo Governo.

"Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os Ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura determinaram esta quarta-feira a Declaração da Situação de Alerta em todo o território do continente", lê-se numa nota emitida pelo Governo.

"A declaração surge na sequência da ativação do Estado de Alerta Especial de Nível Vermelho para os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco, Faro e Viseu. Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém e Viana do Castelo estarão em Estado de Alerta Especial de Nível Laranja", acrescenta a nota.

O Governo esclarece que "a declaração decorre da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio máximo e muito elevado previsto pelo IPMA na maioria dos concelhos do continente nos próximos dias".