Roberto Martínez é o novo selecionador nacional, Brasília a ferro e fogo e outros destaques TSF

A manhã informativa da TSF desta segunda-feira ficou marcada pelo nome do novo selecionador nacional: Roberto Martínez. No currículo, tem uma terceira divisão inglesa e uma Taça de Inglaterra. Pela Bélgica, o treinador conseguiu o terceiro lugar no Mundial 2018.

Do outro lado do oceano, o Brasil está a ferro e fogo. Em Brasília, foram invadidos e vandalizados o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial, tendo sido detidas pelo menos 300 pessoas. Jair Bolsonaro demarcou-se e repudiou as acusações de ter estimulado os ataques.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi afastado do cargo por 90 dias pelo juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), horas após os ataques em Brasília.

Um ministro e um deputado brasileiros denunciaram que apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro roubaram armas de fogo, guardadas no palácio presidencial.

Acompanhe aqui os desenvolvimentos sobre as invasões em Brasília:

Por cá, a Proteção Civil emitiu um aviso à população para o risco de cheias e inundações, incluindo no Porto e em Gaia, após "precipitação persistente" que levou ao "aumento significativo dos caudais do rio Douro".

Durante o fim de semana, foram registadas 789 ocorrências, a maioria na Área Metropolitana do Porto e em Coimbra devido à intempérie.

Dez distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.