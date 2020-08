Romaria d'Agonia vai acontecer, mas sem as habituais ruas cheias

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Pela primeira vez em 240 anos, devido à pandemia da Covid-19, os principais momentos da Romaria d"Agonia, em Viana do Castelo, vão ser celebrados de forma diferente. Nuno Barbosa, da organização de uma das maiores festas populares do país, espera que seja uma festa muito sentida, apesar de haver menos pessoas nas ruas.

"Viver as festas vai ser com muita lágrima e muita emoção, aquilo que gostaríamos era de estar nas ruas e as ruas vão estar se calhar cheias, mas vão estar vazias", conta em declarações à TSF.

Este ano tudo foi pensado de forma diferente, do cartaz das festas às publicações nas redes sociais, mas tudo com o intuito de chegar ao coração daqueles que vão sentir falta de uma das principais festas do país. No cartaz, diz, "a mordoma aparece a olhar para o computador, agarra à custódia com muita devoção na Nossa Senhora da Agonia, que está fixada na parede e que a acompanha".

Já o Instagram, Facebook e YouTube das festas serão o palco principal em tempos de pandemia. "Hoje vamos ter um momento muito bonito, uma publicação nas redes sociais, em que será lançado o "Havemos de ir a Viana" que é o pontapé de partida para as festividades de hoje", explica o responsável.

Apesar de as festas terem de ser obrigatoriamente diferentes devido à Covid-19, a romaria vai mesmo acontecer e o fim está marcado para o dia 23 de agosto.

