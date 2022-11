Ronaldo encerra polémicas, Segurança Social alvo de ataque e outros destaques TSF

Cristiano Ronaldo © José Sena Goulão/Lusa

Ao terceiro dia de trabalhos da seleção nacional no Catar, foi a hora de Cristiano Ronaldo falar aos jornalistas. O avançado português foi o porta-voz da ambição da equipa das quinas e garante que o ambiente é "excelente", além de admitir que ganhar o Mundial "seria o sonho". O capitão da seleção nacional desvalorizou as polémicas dos últimos dias e afirma que o "caso Ronaldo está encerrado".

Fora do campo, continuam as polémicas sobre a competição que se realiza no Médio Oriente. A deputada Alexandra Leitão disse, no programa O Princípio da Incerteza da TSF e CNN Portugal, que a Assembleia da República não ficará responsabilizada caso chumbe a ida do chefe de Estado. Para a antiga ministra, os governantes portugueses não deveriam ir.

Sem revelar quando, a Segurança Social revelou que foi recentemente alvo de um ciberataque. Segundo informação recolhida pela TSF, junto de fonte da Polícia Judiciária, as autoridades já estão a investigar o ataque informático.

A manhã ficou marcada por um comboio que descarrilou, esta segunda-feira, na Linha do Douro, zona de Mesão Frio, depois de ter embatido em pedras, obrigando a suspender a circulação entre as estações de Ermida e Rede.

Jerónimo de Sousa disse adeus ao Parlamento e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, salientou a "cordialidade, simpatia" e "contribuição política" do ex-líder comunista. Na abertura da reunião plenária desta segunda-feira, os deputados aprovaram a substituição de Jerónimo de Sousa no parlamento por Duarte Alves, após a renúncia do ex-secretário-geral comunista.

O dia amanheceu com um sismo de magnitude 5.6 na escala de Richter em Cianjur, na ilha de Java, na Indonésia. Pelo menos 56 pessoas morreram na sequência do terramoto, e há, de acordo com as autoridades locais, edifícios que ruíram.

As sete seleções europeias que pretendiam utilizar no Qatar uma braçadeira de capitão inclusiva, contra a discriminação, renunciaram esta segunda-feira ao seu uso, face à ameaça de procedimentos disciplinares no decorrer do Mundial 2022 de futebol. Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e Suíça dispensaram os seus capitães do uso da braçadeira, face à possibilidade de serem penalizados.