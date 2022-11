Ronaldo já não é do United, as explicações de Marcelo para ir ao Catar e outros destaques TSF

O internacional português Cristiano Ronaldo © Peter Powell/EPA

O Manchester United anunciou esta terça-feira a rescisão do contrato de Cristiano Ronaldo por mútuo acordo e com efeitos imediatos.

Após o anúncio do clube, Cristiano Ronaldo reafirmou que o contrato terminou mais cedo por mútuo acordo e que está na hora de "procurar um novo desafio" profissional.

A poucos dias de viajar para o Catar, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que vai falar sobre direitos humanos no país. O Presidente da República assegurou que não vai ficar calado e até já sabe qual será o momento em que trará o assunto à conversa.

Além disso, Marcelo fez questão de recordar que Cavaco Silva era o Presidente da República e José Sócrates o primeiro-ministro na altura em que este Mundial no Catar foi aprovado e tanto na época como depois disso não houve qualquer tipo de posição da comunidade internacional como já tinha havido no passado, pelo menos numa das edições dos Jogos Olímpicos.

Mas não se ficou por aqui. Realçou também que Portugal mantém relações diplomáticas com vários países não democráticos, defendeu que o Mundial de futebol é um certame importante e que as autoridades portuguesas devem lá estar.

Pelo Catar, a Argentina defrontou a Arábia Saudita, num jogo a contar para a primeira jornada do Grupo C da fase de grupos do Mundial 2022. Os argentinos começaram a ganhar, mas os sauditas deram a volta ao marcador no início da segunda parte e venceram por 1-2.

Saleh Al-Shehri era desconhecido até esta terça-feira, mas o golo do empate do jogador da Arábia Saudita frente à Argentina revelou-o ao mundo. É certo que assinou pelo Al-Hilal em 2019 e passou quase toda a carreira no país natal, mas também já passou por Portugal.

Em Luanda, um jovem morreu e 33 pessoas ficaram feridas durante o funeral do músico angolano "Nagrelha", incluindo 16 polícias, dois dos quais esfaqueados com gravidade, segundo um balanço da polícia local.

"Nem tudo o que reluz é ouro" começa por avisar à TSF Susana Correia, jurista da Deco que admite que por estes dias "é possível encontrar boas promoções, mas temos que estar atentos".

Boas notícias para os amantes de gastronomia em Portugal. O Guia Michelin atribui, na edição de 2023, a primeira estrela a cinco novos restaurantes portugueses, incluindo o vegetariano Encanto, do chef José Avillez, que soma o terceiro espaço distinguido, anunciou a publicação em Toledo, Espanha.