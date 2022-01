Rosa Mota não correu bem a Costa, Rui Moreira absolvido e outros destaques TSF

© Gerardo Santos/Global Imagens

Foi uma única palavra, mas fez caminho ao longo do dia neste sprint final para as eleições legislativas de 2022. Rosa Mota esteve esta manhã numa iniciativa que juntou 14 independentes que vão votar PS e por entre críticas a Rui Rio, escolheu apelidar o antigo autarca do Porto como de "nazizinho".

O líder do PSD não quis dar "importância", mas deixou uma achega: António Costa é que sabe quem "mete dentro da sala". Costa deu importância, mas escolheu manter-se na sua própria pista na corrida até São Bento: "É uma palavra e uma expressão que ela disse, que é dela."

Rio não quis, no entanto, tirar gás à sua campanha e, em Coimbra, aproveitou para avaliar que "a probabilidade do PSD ganhar é mais elevada do que a do PS".

Rui Moreira, atual presidente da câmara municipal do Porto, foi absolvido no caso Selminho depois de o Ministério Público não ter conseguido provar que Rui Moreira influenciou a resolução do acordo entre a autarquia e a Selminho. O autarca considera que a sua honra foi reparada e classifica o processo como "político".

Foram registados em Portugal mais 58.530 casos de infeção por SARS-CoV-2 e há registo de mais 49 mortes. Entretanto, esta tarde, abriu a vacinação em modalidade de Casa Aberta para maiores de 50 anos.

E se o Bairro Alto passasse por uma espécie de cerca sanitária, onde só entram moradores e clientes de estabelecimentos, depois de testados? É a Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores quem insiste na ideia, enquanto espera por uma resposta da Câmara de Lisboa, para facilitar a reativação o negócio da noite.