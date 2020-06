© Gonçalo Villaverde/Global Imagens (arquivo)

Estão a decorrer os trabalhos de reparação de uma conduta localizada na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, que rebentou esta madrugada.

Num comunicado enviado às redações, a EPAL informa que a intervenção vai condicionar o trânsito, com a redução de uma faixa de rodagem no sentido Sete Rios/Campo Grande e na Av. 5 de Outubro no sentido Av. de Berna/Av. das Forças Armadas.

Apesar da rotura, o abastecimento de água a esta zona da cidade encontra-se garantido, assegura a EPAL.